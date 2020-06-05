Украина потеряла 10% торговли с другими странами

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Импорт в Украину падает вдвое более высокими темпами, чем экспорт

Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2020 года составил 39,813 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (44,211 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в мае резко ускорились, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%, а январь-апрель - на 5%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые пять месяцев 2020 года составил 19,532 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 13% до 20,281 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 748 млн долларов.

Экспорт продовольствия за январь-май 2020 года вырос на 2% до 9,071 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 3,831 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 24% до 3,468 млрд долларов.

Напомним, по прогнозу НБУ в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.

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Автор: Александр Белоус