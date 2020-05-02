НБУ прогнозирует падение цен на украинский экспорт во время кризиса

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Из-за падения мировой экономики Украина потеряет часть экспортных доходов

В 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка (НБУ) за апрель.

Как отмечается в обзоре, основными факторами сокращения экспорта в текущем году будут слабый внешний спрос на металлургическую продукцию, снижение урожая и соответствующее сокращение экспорта зерновых. Другие экспортные поставки также снизятся из-за падения мировой экономики.

Пунктирная линия означает предварительный прогноз НБУ

Согласно прогнозу НБУ, в 2020 году экспорт товаров сократится на 12% вследствие снижения внешнего спроса и цен на сырьевые товары, а также низкого урожая зерновых из-за менее благоприятных погодных условий. В то же время негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие.

Сокращение импорта товаров на 12% в 2020 году будет предопределяться прежде всего энергетической составляющей, которая упадет почти вдвое. Снижаться будут как цены на энергоресурсы, так и объемы импорта газа (до 6 млрд кубометров по сравнению с 14,4 млрд кубометров в 2019 году) - из-за высоких запасов в хранилищах. Вследствие падения реальных доходов населения и снижение экономической активности будет сокращаться и неэнергетический импорт (на 4%). Вместе с тем, темпы падения неэнергетического импорта будут сдерживаться дополнительным спросом на медицинское оборудование и фармацевтическую продукцию, говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.