Україна втратила 10% торгівлі з іншими країнами

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Імпорт в Україну падає вдвічі більшим темпами, ніж експорт

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-травні 2020 року склав 39,813 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (44,211 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

Таким чином, падіння товарообігу в травні різко прискорилися, оскільки за січень-березень обсяг скоротився лише на 1%, а січень-квітень - на 5%.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші п'ять місяців 2020 року склав 19,532 млрд доларів, що на 7% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 13% до 20,281 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 748 млн доларів.

Експорт продовольства за січень-травень 2020 року виріс на 2% до 9,071 млрд доларів, експорт металів скоротився на 19% до 3,831 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 24% до 3,468 млрд доларів.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.

Відзначимо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%.

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Автор: Олександр Білоус