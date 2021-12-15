Украина потеряет деньги "зеленых" облигаций из-за блокирования выплат предприятиям ВИЭ, - английские юристы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое направила английская юридическая фирма Seladore Legal в интересах ДТЭК ВИЭ в Министерство финансов Украины, где сообщила о нарушениях, допущенных должностными лицами "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель".

Именно Министерство финансов в соответствии с постановлением КМУ №1049 от 11.10.2021 подписало от имени Украины государственную гарантию по заимствованиям "Укрэнерго". Поэтому в письме говорится, что английские юристы выясняют, являются ли действия по необеспечению целевого использования средств, полученных от продажи еврооблигаций, основанием для предъявления иностранными инвесторами требований к "Укрэнерго" и государству Украины о досрочном возврате стоимости облигаций и начисленных процентов.

По мнению английских юристов, "Укрэнерго" совместно с КП "Гарантированный покупатель" и, возможно, другими лицами совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам ДТЭК ВИЭ, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные принципы верховенства права и надлежащего управления.

Юристы фирмы Seladore Legal также обращают внимание на то, что полное и недискриминационное погашение задолженности перед производителями ВИЭ находится в фокусе внимания МВФ в соответствии с программой Stand-By, утвержденной в июне 2020 года, первый пересмотр которой состоялся в конце ноября этого года. При этом ДТЭК ВИЭ уже сообщил МВФ и ЕБРР о грубом нарушении его прав.

Поэтому ДТЭК ВИЭ просит Министерство финансов принять какие-либо меры по расследованию ситуации и обеспечению полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями "зеленой" энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

Как известно, 15.11.2021 КП "Гарантированный покупатель" осуществило частичное погашение задолженности за электроэнергию из возобновляемых источников перед всеми производителями, кроме 7 компаний, входящих в ДТЭК ВИЭ. Деньги на погашение задолженности были получены в результате выпуска ЧАО "НЭК "Укрэнерго" "зеленых" еврооблигаций.