Украина построит военный завод по изготовлению современных дронов, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на послание главы государства в Раде.

По его словам, впервые за 30 лет финансирование сектора и обороны безопасности всех программ превысит 320 млрд. гривен. При том, что в 2018 году эта сумма была 191,7 млрд. гривен.

"В рамках этих средств мы впервые запускаем ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты Ан-178 для своей армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов", - заявил Зеленский.