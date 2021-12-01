Україна побудує воєнний завод з виготовлення сучасних дронів, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на послання глави держави до Ради.

За його словами, вперше за 30 років фінансування сектору і оборони безпеки всіх програм перевищить 320 млрд гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була 191, 7 млрд гривень.

"В рамках цих коштів ми вперше запускаємо ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період Незалежності держава будує літаки Ан-178 для своєї армії. Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів", - заявив Зеленський.