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Украина постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве, - Минобороны

Новости » Политика     24.11.2019 - 17:55
Украина постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве, - Минобороны
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Загороднюк отметил, что сейчас Украина фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве. Об этом он сказал во время ежегодного Международного форума в Канаде, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в рамках мероприятия глава военного ведомства Украины провел ряд двусторонних встреч. Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Загороднюк отметил, что сейчас Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее… Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не станем действовать быстрее чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - заявил министр.

Напомним, Загороднюк провел встречу с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном.

Загороднюк обсудил с министром обороны Канады перспективы оборонного сотрудничества Возвращение украинских кораблей Россией не является актом доброй воли, - Загороднюк
Новости Украины Андрей Загороднюк
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