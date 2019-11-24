Україна постійно відбиває атаки в кібернетичному просторі, - Міноборони

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Загороднюк зазначив, що зараз Україна фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки в кібернетичному просторі

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна постійно відбиває атаки в кібернетичному просторі. Про це він сказав під час щорічного Міжнародного форуму в Канаді, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що в рамках заходу глава військового відомства України провів низку двосторонніх зустрічей. Виступаючи у панельній дискусії за тематикою гібридного впливу і кіберзагроз Загороднюк зазначив, що зараз Україна є країною, яка не тільки протистоїть збройної агресії, а фактично стала "полем битви" і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

"Ми постійно вчимося, багато знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відображати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше... Сьогодні багато країн інвестують в розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не станемо діяти швидше, ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних воєн. Тому єдиним можливим чинником опору є спільні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам", - заявив міністр.

Нагадаємо, Загороднюк провів зустріч з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Саджаном.