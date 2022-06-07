Украина за последний месяц потеряла еще 1,8 млрд долларов резервов

Размер международных резервов Украины в течение мая 2022 года сократился на 1 844,34 млн долларов (на 6,9%). На 1 июня размер резервов составил 25 100,73 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

С начала года резервы упали на 18,0% (на 5 840,22 млн долларов).

Причины падения резервов

Как отметили в пресс-службе НБУ, центробанк продал на валютном рынке 3 410,6 млн долларов и выкупил до резервов 56,4 млн долларов.

"Значительные объемы продажи валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением. Так, существенные расходы на оборонные нужды, на импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами расходы граждан с гривневых карт за рубежом превышали поступления от экспорта и от трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

В то же время валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1 660,2 млн долларов. В частности, 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн евро - от Европейского союза. Объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 144,8 млн долларов.