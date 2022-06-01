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НБУ за последний месяц продал на межбанке рекордный объем валюты

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 16:18
НБУ за последний месяц продал на межбанке рекордный объем валюты Фото: НБУ в мае продал на межбанке 3,35 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение мая 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 56,4 млн долларов и продал 3 410,6 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 354,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 946,0 млн долларов и продал 10 901,0 млн долларов. Отрицательное сальдо 8 955,0 млн долларов.

НБУ за последний месяц продал на межбанке рекордный объем валюты

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.

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Национальный банк Украины
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