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Україна За останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 15:29
Україна За останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів Фото: міжнародні резерви України впали до 25,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом травня 2022 року скоротився на 1 844,34 млн доларів (на 6,9%). На 1 червня розмір резервів склав 25 100,73 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

З початку року резерви впали на 18,0% (на 5 840,22 млн доларів).

Україна За останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів

Причини зниження резервів

Як зазначили в прес-службі НБУ, центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн доларів й викупив до резервів 56,4 млн доларів.

"Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас валютні надходження на користь уряду України становили 1 660,2 млн доларів. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро - від Європейського союзу. Обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн доларів.

Відзначимо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Але вже в червні Міністерство фінансів очікує отримати 4,8 млрд доларів.

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) протягом травня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 56,4 млн доларів і продав 3 410,6 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму - 3 354,2 млн доларів.

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