Украина - Португалия: прогноз букмекеров

Сборные Украины и Португалии встретятся в матче восьмого тура отбора Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

14 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекерские конторы считают фаворитом действующих чемпионов Европы - Португалию. На победу команды гостей принимаются ставки с коэффициентом 2,15, показатель на успех сборной Украины - 3,75. Ничью в этой встрече специалисты оценили коэффициентом 3,25.

УЕФА назначил на матч судейскую бригаду из Англии во главе с опытным 40-летним арбитром Энтони Тейлором. На линиях ему будут помогать Гарри Бесуик и Адам Нунн. В качестве четвертого рефери выступит Крейг Поусон.

Подопечным Андрея Шевченко в поединке против чемпионов турнира хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В последнем матче квалификации Украина одержала домашнюю победу над сборной Литвы - 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

Турнирное положение в отборочной группе В перед игрой: Украина - 16 очков (после 6 игр), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).