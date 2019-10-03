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Роналду вошел в заявку сборной Португалии на матч с Украиной

Новости » Спорт    03.10.2019 - 18:08
Роналду вошел в заявку сборной Португалии на матч с Украиной
Фото: Криштиану Роналду в матче против Литвы (twitter.com/SELECAOPORTUGAL)

Среди списка из 25 футболистов главные звезды страны

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил список футболистов на октябрьские поединки команды в отборе к Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт португальской Федерации футбола.

Португальцы 11 октября в Лиссабоне принимать Люксембург, а 14 числа в Киеве на НСК "Олимпийский" встретятся с командой Украины.

Состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия)

Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер", Англия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос", Греция), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия), Марио Руй ("Наполи", Италия)

Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Уильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруно Фернандес ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив", Россия), Пицци ("Бенфика")

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ, Нидерланды), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Жоау Фелиш ("Атлетико", Испания)

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов Европы.

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