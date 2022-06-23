Украина на пороге исторического решения. Что дает статус кандидата в ЕС

Европейский совет рассмотрит кандидатство Украины в ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Получение этого статуса откроет для нашей страны путь к переговорам о вступлении в Евросоюз, однако сначала предстоит выполнить ряд требований.
Подробнее о том, что означает для Украины статус кандидата в ЕС - в материале РБК-Украина ниже.
23 июня в Бельгии стартует двухдневный саммит Евросоюза. Для Украины встреча лидеров европейских государств и правительств должна стать знаковой. Ожидается, что в четверг вечером Европейский совет обнародует свое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в блок.
Отметим, что участники ЕС на саммите намерены также поддержать кандидатство Молдовы.
Получение статуса кандидата - один из обязательных этапов для страны, которая стремится стать полноправным членом Европейского Союза.
Кандидатство знаменует начало переговоров о вступлении в ЕС. Также это подтверждает наличие прогресса в демократических, экономических и правовых реформах и готовность к их дальнейшему выполнению для соответствия стандартам ЕС.
Статус кандидата не означает переход страны на денежную единицу ЕС или получение ее гражданами особых условий на проживание и работу в странах Евросоюза (если это не предусмотрено дополнительными соглашениями), но дает имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества.
По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, кандидатство позволит модернизировать Украину и в скором времени стать полноправным членом Евросоюза.
Среди преимуществ статуса глава Кабмина назвал:
Также инвестируя в послевоенное восстановление Украины через специальный Трастовой фонд солидарности, ЕС будет рассматривать это как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.
На четвертый день после полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 28 февраля Владимир Зеленский обратился к ЕС о присоединении к блоку по специальной процедуре.
В кратчайшие сроки украинская сторона заполнила две части опросника от Еврокомиссии для оценки возможности получить статус кандидата в члены ЕС.
8 июня Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку предоставления Украине кандидатства, а 17 июня положительное заключение по статусу Украины обнародовала Еврокомиссия.
Рекомендацию ЕК получили лидеры Евросоюза для принятия политического решения на заседании Европейского совета 23-24 июня. Украине предоставят кандидатство только при единогласной поддержке всех 27 стран ЕС.
Следующим шагом должны стать переговоры о вступлении в Европейский Союз, но для начала Украине предстоит выполнить ряд требований. Среди них усиление борьбы с коррупцией и олигархами, реформа правоохранительных органов и судов.
В Еврокомиссии отметили положительные макроэкономические показатели Украины и поддержание стабильности экономики даже после вторжения армии РФ. Но при этом подчеркнули необходимость реформ.
До конца 2022 года ЕК будет отслеживать выполнение 7 требований, а при отсутствии прогресса по ним страну потенциально могут лишить статуса.
Украина уже начала работать над рекомендациями Еврокомиссии. В правительстве заявили, что до конца недели будет сформировано видение по каждому вопросу.
В целом, именно от Украины зависит, насколько быстро удастся выполнить условия ЕК, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС и будет привлечено финансирование для восстановления нашей страны.
Накануне саммита все страны Евросоюза достигли консенсуса по предоставлению кандидатства для Украины. Об этом сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что все ранее сомневавшиеся участники ЕС подтвердили, что проголосуют за статус кандидата для нашей страны.
Знаковым оказался визит ряда европейских лидеров в Киев, когда Италия, Франция, Германия и Румыния выступили за немедленное предоставление кандидатства Украине. При этом ранее от представителей Германии и Франции звучали заявления о "статусе кандидата с условиями" и очень длительном процессе вступления нашей страны в состав ЕС.
Ранее сообщалось, что Венгрия не стала блокировать предоставление кандидатства в ЕС Украине. Премьер страны Виктор Орбан заверил президента Владимира Зеленского в поддержке и подчеркнул, что для скорейшего вступления Украины в блок необходимо устранить бюрократические препятствия.
Напомним, президент США Джо Байден считает "очень вероятным" будущее вступление Украины в Европейский Союз.