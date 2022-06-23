Украина на пороге исторического решения. Что дает статус кандидата в ЕС

Исторический саммит

23 июня в Бельгии стартует двухдневный саммит Евросоюза. Для Украины встреча лидеров европейских государств и правительств должна стать знаковой. Ожидается, что в четверг вечером Европейский совет обнародует свое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в блок.

Отметим, что участники ЕС на саммите намерены также поддержать кандидатство Молдовы.

Что значит статус кандидата в ЕС

Получение статуса кандидата - один из обязательных этапов для страны, которая стремится стать полноправным членом Европейского Союза.

Кандидатство знаменует начало переговоров о вступлении в ЕС. Также это подтверждает наличие прогресса в демократических, экономических и правовых реформах и готовность к их дальнейшему выполнению для соответствия стандартам ЕС.

Статус кандидата не означает переход страны на денежную единицу ЕС или получение ее гражданами особых условий на проживание и работу в странах Евросоюза (если это не предусмотрено дополнительными соглашениями), но дает имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества.

Что даст Украине статус кандидата в ЕС

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, кандидатство позволит модернизировать Украину и в скором времени стать полноправным членом Евросоюза.

Среди преимуществ статуса глава Кабмина назвал:

юридическое закрепление европейского будущего Украины;

завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер жизни страны при поддержке Еврокомиссии;

полноправное участие в программах и инициативах ЕС;

привлекательность для инвесторов, защищенность бизнеса;

доступ к финансовой помощи для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС (гранты, инвестиции или техническая помощь).

Также инвестируя в послевоенное восстановление Украины через специальный Трастовой фонд солидарности, ЕС будет рассматривать это как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.

Шаги Украины к кандидатству

На четвертый день после полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 28 февраля Владимир Зеленский обратился к ЕС о присоединении к блоку по специальной процедуре.

В кратчайшие сроки украинская сторона заполнила две части опросника от Еврокомиссии для оценки возможности получить статус кандидата в члены ЕС.

8 июня Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку предоставления Украине кандидатства, а 17 июня положительное заключение по статусу Украины обнародовала Еврокомиссия.

Рекомендацию ЕК получили лидеры Евросоюза для принятия политического решения на заседании Европейского совета 23-24 июня. Украине предоставят кандидатство только при единогласной поддержке всех 27 стран ЕС.

Следующим шагом должны стать переговоры о вступлении в Европейский Союз, но для начала Украине предстоит выполнить ряд требований. Среди них усиление борьбы с коррупцией и олигархами, реформа правоохранительных органов и судов.

Требования ЕС к Украине

В Еврокомиссии отметили положительные макроэкономические показатели Украины и поддержание стабильности экономики даже после вторжения армии РФ. Но при этом подчеркнули необходимость реформ.

До конца 2022 года ЕК будет отслеживать выполнение 7 требований, а при отсутствии прогресса по ним страну потенциально могут лишить статуса.

реформа Конституционного Суда, согласно рекомендациям Венецианской комиссии;

продолжение реформ судебной системы;

усиление борьбы с коррупцией, назначение нового руководителя САП и нового директора НАБУ;

принятие закона о борьбе с отмыванием денег;

имплементация антиолигархического закона;

введение независимого регулятора СМИ, согласование законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;

завершение реформы законодательства о нацменьшинствах.

Украина уже начала работать над рекомендациями Еврокомиссии. В правительстве заявили, что до конца недели будет сформировано видение по каждому вопросу.

В целом, именно от Украины зависит, насколько быстро удастся выполнить условия ЕК, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС и будет привлечено финансирование для восстановления нашей страны.

Украину поддерживают все члены Евросоюза

Накануне саммита все страны Евросоюза достигли консенсуса по предоставлению кандидатства для Украины. Об этом сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что все ранее сомневавшиеся участники ЕС подтвердили, что проголосуют за статус кандидата для нашей страны.

Знаковым оказался визит ряда европейских лидеров в Киев, когда Италия, Франция, Германия и Румыния выступили за немедленное предоставление кандидатства Украине. При этом ранее от представителей Германии и Франции звучали заявления о "статусе кандидата с условиями" и очень длительном процессе вступления нашей страны в состав ЕС.