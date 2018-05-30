Украина попросила ОБСЕ посетить заложников на Донбассе

Украина официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриша посетить украинских заложников на Донбассе. Об этом заявила Геращенко по результатам очередного заседания в Минске на странице в Facebook.

По ее словам, Красный Крест ни разу не смог попасть к заложникам и политзаключенным.

"Учитывая это ... официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Т. Фришу с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить всех наших военных, гражданских, в том числе журналиста С. Асеева, которые годами остаются без права на переписку, на звонок, на посылку. Буду на этом настаивать", - заявила Геращенко.

Напомним, сегодня в столице Беларуси Минске состоялась встреча ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе заседания Украина в трехсторонней контактной группе осудила агрессию боевиков на Донбассе в отношении наблюдателей СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.