Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина попросила ОБСЕ посетить заложников на Донбассе

НовостиОбщество    30.05.2018 - 19:40
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)

Украина официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриша посетить украинских заложников на Донбассе. Об этом заявила Геращенко по результатам очередного заседания в Минске на странице в Facebook.

По ее словам, Красный Крест ни разу не смог попасть к заложникам и политзаключенным.

"Учитывая это ... официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Т. Фришу с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить всех наших военных, гражданских, в том числе журналиста С. Асеева, которые годами остаются без права на переписку, на звонок, на посылку. Буду на этом настаивать", - заявила Геращенко.

Напомним, сегодня в столице Беларуси Минске состоялась встреча ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе заседания Украина в трехсторонней контактной группе осудила агрессию боевиков на Донбассе в отношении наблюдателей СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Украина осудила агрессию боевиков в отношении миссии ОБСЕ на Донбассе Представители РФ отказалась от переговоров об освобождении заложников, - Геращенко
Теги публикации: Ирина Геращенко, ОБСЕ, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top