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Україна попросила ОБСЄ відвідати заручників на Донбасі

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 19:40
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)

Україна офіційно звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі

Представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) Ірина Геращенко попросила координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріша відвідати українських заручників на Донбасі. Про це заявила Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську на сторінці Facebook.

За її словами, Червоний Хрест ні разу не зміг потрапити до заручників та політв'язнів.

"Враховуючи це…офіційно звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Т. Фріша з вимогою негайно відвідати тюрми на окупованих територіях і провідати всіх наших військових, цивільних, в тому числі журналіста С. Асєєва, які роками залишаються без права на листування, на дзвінок, на посилку. Буду на цьому наполягати", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі Мінську відбулася зустріч ТКГ мирного врегулювання ситуації на Донбасі. В ході засідання Україна в тристоронній контактній групі засудила агресію бойовиків на Донбасі щодо спостерігачів СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Україна засудила агресію бойовиків щодо місії ОБСЄ на Донбасі Представники РФ відмовилася від переговорів про звільнення заручників, - Геращенко
Теги публікації: Ірина Геращенко, ОБСЄ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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