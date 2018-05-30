Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина осудила агрессию боевиков в отношении миссии ОБСЕ на Донбассе

НовостиОбщество    30.05.2018 - 18:35
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Боевики в последние недели обстреливали и блокировали работу миссии, заявила Геращенко

Украина в трехсторонней контактной группе (ТКГ) осудила агрессию боевиков на Донбассе в отношении наблюдателей СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске на странице в Facebook.

"Украинская сторона осуждает растущие факты агрессии против наблюдателей миссии СММ ОБСЕ, которых боевики снова обстреливали в последние недели и блокировали их работу. Украинские представители в ТКГ, дипломатическим языком, заявили демарш в связи с деструктивной позицией русских и контролируемых ими боевиков. В реале - была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию", - сообщила Геращенко.

Напомним, в ходе заседания представители России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских. 

Представители РФ отказалась от переговоров об освобождении заложников, - Геращенко В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Теги публикации: Ирина Геращенко, ОБСЕ, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top