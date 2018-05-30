Украина осудила агрессию боевиков в отношении миссии ОБСЕ на Донбассе

Боевики в последние недели обстреливали и блокировали работу миссии, заявила Геращенко

Украина в трехсторонней контактной группе (ТКГ) осудила агрессию боевиков на Донбассе в отношении наблюдателей СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске на странице в Facebook.

"Украинская сторона осуждает растущие факты агрессии против наблюдателей миссии СММ ОБСЕ, которых боевики снова обстреливали в последние недели и блокировали их работу. Украинские представители в ТКГ, дипломатическим языком, заявили демарш в связи с деструктивной позицией русских и контролируемых ими боевиков. В реале - была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию", - сообщила Геращенко.

Напомним, в ходе заседания представители России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских.