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Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения РФ

Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет. В частности, для защиты Украины от возможного наземного наступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил Мельник.

При этом в начале февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд вооружений. К ним относятся электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.

Однако противотанковые ракеты не входили в этот список желаний.

Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

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