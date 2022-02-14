Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет. В частности, для защиты Украины от возможного наземного наступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил Мельник.

При этом в начале февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд вооружений. К ним относятся электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.

Однако противотанковые ракеты не входили в этот список желаний.