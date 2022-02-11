Украина попала под влияние беспрецедентного внешнего ценового "шторма", - Минэкономики

"В 2021 году Украина попала под влияние внешнего беспрецедентного ценового "шторма" - высокого тренда мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке (особенно на природный газ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, под беспрецедентным давлением внешнего фактора набрала вес и расходная составляющая цен.

В итоге потребительская инфляция в Украине ожидаемо вышла на уровень 10% и оказалась вдвое выше прошлогодней и за определенный Национальным банком горизонт таргетирования (целевой диапазон - 5% ± 1 п. п.).

По прогнозу Минэкономики, перспектива развития потребительской инфляции в начале 2022 года, прежде всего, зависит от решения вопроса стоимости газа.

"Давление пиковых внешних цен на природный газ не исчезло, а даже в начале 2022 года дополнилось стремительным ростом цен на нефть, и, во-вторых, тот разрыв между ценами производителей и потребительскими ценами, который сформировался в течение 2021 года, сделает невозможным инфляционный "штиль" в 2022 году", - говорится в сообщении.

В Минэкономики считают, что отсутствие внутренней почвы для инфляционного ускорения в Украине будет гарантировать заметно низкие темпы потребительской инфляции, "если динамика мировых цен на энергоносители вернется в русло их снижения".