Україна потрапила під вплив безпрецедентного зовнішнього цінового "шторму", - Мінекономіки

"У 2021 році Україна потрапила під вплив зовнішнього безпрецедентного цінового "шторму"- високого тренду світових цін на продукти харчування та енергоносії на європейському ринку (особливо на природний газ)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, під безпрецедентним тиском зовнішнього чинника набрала ваги й витратна складова цін.

У підсумку споживча інфляція в Україні очікувано вийшла на рівень 10% та виявилася вдвічі вищою за минулорічну та за визначений Національним банком горизонт таргетування (цільовий діапазон - 5% ± 1 в. п.).

За прогнозом Мінекономіки, перспектива розвитку споживчої інфляції на початку 2022 року, найперше, залежить від вирішення питання вартості газу.

"Тиск пікових зовнішніх цін на природний газ не зник, а, навіть, на початку 2022 року доповнився стрімким зростанням цін на нафту, і, по-друге, той розрив між цінами виробників та споживчими цінами, що сформувався впродовж 2021 року, унеможливлюватиме інфляційний "штиль" у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки вважають, що відсутність внутрішнього підґрунтя для інфляційного прискорення в Україні гарантуватиме помітно низькі темпи споживчої інфляції, "якщо динаміка світових цін на енергоносії повернеться в русло їх зниження".