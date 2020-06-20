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Черногория разрешила въезд украинцам, но есть условие

Новости » Общество     20.06.2020 - 10:32
Черногория разрешила въезд украинцам, но есть условие
Фото: флаг Черногории (Shutterstock)

Для въезда нужно иметь при себе справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус

Правительство Черногории разрешило въезд на территорию страны туристам из Украины. При этом граждане должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже 48 часов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

Отмечается, что в Черногории действует правило зон для въезда в страну. Странам из "зеленой зоны" разрешен въезд без ограничений, из "желтой" - с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Странам из "красной зоны" запрещен въезд в Черногорию. Украина вошла в "желтую зону".

"Страны, жители которых могут въехать в Черногорию, если они представят отрицательный тест ПЦР на SARS-CoV-2, проведенный аккредитованными лабораториями, это: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина. Тест должен быть сделан не более 48 часов назад", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вступают в силу в воскресенье, 21 июня.

Черногория разрешила въезд украинцам, но есть условие

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной.

Также сообщалось, что днями Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью.

Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Черногорияграницакарантин
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