Украина с пониманием примет капитуляцию России, – Резников передал "привет" оккупантам

Министр обороны Алексей Резников ярко обратился к российским военным на территории Украины и военно-политическому руководству РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на профиль министра обороны в Facebook.

Резников рассказал, что все высшее руководство Украины во главе с главой государства работают на своих местах. Следовательно, российским властям очень досадно.

"Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямиком за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – написал министр.