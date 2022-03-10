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Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, – Резніков передав "привіт" окупантам

Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков яскраво звернувся до російських вояків на території України та військово-політичного керівництва РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профіль міністра оборони у Facebook.

Резніков розповів, що все вище керівництво України на чолі з главою держави працюють на своїх місцях. Отже, російській владі неабияк прикро.

"Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії", – написав міністр.

До слова, українська розвідка виявила трьох командирів "кадирівців" в Україні та вже ліквідувала одного.

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