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Украина поможет Гаити и Генассамблее ООН: на что пойдут деньги

Автор: Юлия Струк

Украина выделит средства на борьбу с холерой на Гаити и в поддержку деятельности Офиса председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Кабинет министров принял соответствующий проект распоряжения.

Кабмин поддержал документ в ходе сегодняшнего заседания.

Согласно распоряжению, КМУ поддержал предложение Министерства иностранных дел и согласовал выделение 10 тысячи долларов на борьбу с холерой на Гаити и 10 тысячи долларов на поддержку деятельности Офиса главы Генассамблеи ООН.

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Указано, что речь идет о добровольных взносах.

Напомним, Украина оплатила все нынешние взносы в Организацию Объединенных Наций. Украина стала первой страной, которая в полном объеме оплатила взносы в 2021 году.

Представительство Украины в ООН подчеркнуло, что наше государство настроено продолжать выполнять свои обязательства перед ООН.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился выполнить резолюции ООН по оружию массового уничтожения. Координировать выполнение резолюций будет Министерство иностранных дел.

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