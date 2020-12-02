Зеленский распорядился исполнить резолюции ООН по оружию массового уничтожения

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исполнении резолюций Совета безопасности ООН. Они предусматривают нераспространение оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В указе к исполнению указаны семь резолюций ООН с 2004 по 2016 годы, которые касаются нераспространения оружия массового уничтожения и невозможность его использования в террористических целях.

Зеленский определ статус Министерства иностранных дел как координатора исполнения резолюций. Также он поручил Кабинету министров положить на министерства и другие органы исполнительной власти выполнение резолюций.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Кучер был уволен с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан Владимиром Зеленским.

Также президент подписал законопроект №2679 об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг. Этим законом Кабинет министров уполномочили устанавливать требования к ЦПАУ.