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Україна допоможе Гаїті та Генасамблеї ООН: на що підуть кошти

Автор: Юлія Струк

Україна виділить кошти на боротьбу з холерою на Гаїті та на підтримку діяльності Офісу голови Генеральної Асамблеї ООН. Кабінет міністрів ухвалив відповідний проект розпорядження.

Кабмін підтримав документ у ході сьогоднішнього засідання.

Згідно з розпорядженням, КМУ підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ та погодив виділення 10 тисячі доларів на боротьбу з холерою на Гаїті та 10 тисячі доларів на підтримку діяльності Офісу глави Генасамблеї ООН.

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Вказано, що йдеться про добровільні внески.

Нагадаємо, Україна сплатила всі цьогорічні внески в Організацію Об'єднаних Націй. Україна стала першою країною, яка в повному обсязі сплатила внески у 2021 році.

Представництво України в ООН підкреслило, що наша держава налаштована продовжувати виконувати свої зобов'язання перед ООН.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня президент України Володимир Зеленський розпорядився виконати резолюції ООН щодо зброї масового знищення. Координувати виконання резолюцій буде Міністерство закордонних справ.

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