Украина поможет Гаити и Генассамблее ООН: на что пойдут деньги

Украина выделит средства на борьбу с холерой на Гаити и в поддержку деятельности Офиса председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Кабинет министров принял соответствующий проект распоряжения.
Кабмин поддержал документ в ходе сегодняшнего заседания.
Согласно распоряжению, КМУ поддержал предложение Министерства иностранных дел и согласовал выделение 10 тысячи долларов на борьбу с холерой на Гаити и 10 тысячи долларов на поддержку деятельности Офиса главы Генассамблеи ООН.
Указано, что речь идет о добровольных взносах.
Напомним, Украина оплатила все нынешние взносы в Организацию Объединенных Наций. Украина стала первой страной, которая в полном объеме оплатила взносы в 2021 году.
Представительство Украины в ООН подчеркнуло, что наше государство настроено продолжать выполнять свои обязательства перед ООН.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился выполнить резолюции ООН по оружию массового уничтожения. Координировать выполнение резолюций будет Министерство иностранных дел.