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Украина поможет Эстонии создать свой аналог "Дії"

Фото: Украина поможет Эстонии создать свой аналог "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина согласилась помочь Эстонии создать приложение на базе "Дії". Его разработка займет около 4 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минцифры.

"Эстония является наставником и другом в цифровизации. Когда мы начали строить цифровое государство, первой страной, опыт которой мы изучали, была Эстония. Благодаря их поддержке, мы получили много важной информации и знаний, которые стали основой для цифровой трансформации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны имеют очень похожую архитектуру цифрового государства. Поэтому большинство разработок и услуг Минцифры будет легко адаптировать в Эстонии.

"Одним из первых шагов – создать в Эстонии приложение на базе "Дії" за 4 месяца", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Также сообщалось, что недавно "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.

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МинцифраДия