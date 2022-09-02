Украина поможет Эстонии создать свой аналог "Дії"

Украина согласилась помочь Эстонии создать приложение на базе "Дії". Его разработка займет около 4 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минцифры.

"Эстония является наставником и другом в цифровизации. Когда мы начали строить цифровое государство, первой страной, опыт которой мы изучали, была Эстония. Благодаря их поддержке, мы получили много важной информации и знаний, которые стали основой для цифровой трансформации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны имеют очень похожую архитектуру цифрового государства. Поэтому большинство разработок и услуг Минцифры будет легко адаптировать в Эстонии.

"Одним из первых шагов – создать в Эстонии приложение на базе "Дії" за 4 месяца", - рассказали в ведомстве.