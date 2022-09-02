Україна допоможе Естонії створити свій аналог "Дії"
Україна погодилася допомогти Естонії створити додаток на базі "Дії". Його розробка займе близько 4 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінцифри.
"Естонія є наставником і другом в цифровізації. Коли ми почали будувати цифрову державу, першою країною, досвід якої ми вивчали, була Естонія. Завдяки їх підтримці, ми отримали багато важливої інформації та знань, які стали основою для цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дві країни мають дуже схожу архітектуру цифрової держави. Тому більшість розробок і послуг Мінцифри буде легко адаптувати в Естонії.
"Одним з перших кроків – створити в Естонії додаток на базі "Дії" за 4 місяці", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, у додатку "Дія" з'явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.
Також повідомлялося, що недавно "Дія" отримав нове велике оновлення - у додатку з'явилися чотири нових сервіси.
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