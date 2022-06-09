Украина может помочь ЕС сократить зависимость от российского газа, - Council of Geostrategy

"Украина имеет богатые природные ресурсы, и если инвестиции в этот потенциал будут увеличены, в частности в ветровые и солнечные мощности, производство возобновляемой энергии может увеличиться примерно на 6-8 ГВт, или на 21,4 ТВт-ч до 2030 года. Это дополнительное производство может уменьшить потребление газа в Европе на 3,7 млрд куб. м в год", - говорится в нем.

Отмечается, что для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу необходимо увеличить пропускную способность между Украиной и Евросоюзом, а также внедрить водородную стратегию ЕС.

Также благодаря одной из крупнейших газотранспортных систем в мире Украина имеет преимущество в доставке биометана в Евросоюз.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.

Также на экономическом форуме в Давосе был представлен проект увеличения мощности "зеленой" энергетики Украины до 30 ГВт к 2030 году.