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Україна може допомогти ЄС скоротити залежність від російського газу, - Council of Geostrategy

Фото: Україна може допомогти ЄС скоротити залежність від російського газу (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Країни Євросоюзу можуть скоротити залежність від російського газу завдяки збільшенню встановленої потужності сектора відновлюваної енергетики України та подальшому експорту української "зеленої" електроенергії до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Council of Geostrategy.

"Україна має багаті природні ресурси, і якщо інвестиції в цей потенціал будуть збільшені, зокрема у вітрові та сонячні потужності, виробництво відновлюваної енергії може збільшитися приблизно на 6-8 ГВт, або на 21,4 ТВт-г, до 2030 року. Це додаткове виробництво може зменшити споживання газу в Європі на 3,7 млрд куб. м на рік", - йдеться в ньому.

Зазначається, що для збільшення експорту української електроенергії до Європи необхідно збільшити пропускну здатність між Україною та Євросоюзом, а також впровадити водневу стратегію ЄС.

Також завдяки одній з найбільших газотранспортних систем у світі Україна має перевагу у доставці біометану до Євросоюзу.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

Також на економічному форумі у Давосі був презентований проект збільшення потужності "зеленої" енергетики України до 30 ГВт до 2030 року.

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