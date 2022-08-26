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Украина получит "таможенный безвиз" с ЕС уже в этом году. Шмыгаль назвал дату

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объединенный комитет конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Украина станет 36-м государством-участником конвенций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam.

"Кстати, "таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом", - написал он и добавил, что "Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году".

Как отметил Шмыгаль, "таможенный безвиз" - это ускоренное перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.

По его словам, также сейчас происходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию совместных пунктов пропуска с европейскими соседями и сервисных зон во всех пунктах пропуска. Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе растаможке авто через "Дію".

Ранее сообщалось, что Украину пригласили в Конвенцию о процедуре общего транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Решение Еврокомиссии является результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС.

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