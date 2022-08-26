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Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року. Шмигаль назвав дату

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegam.

"До речі, "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку", - написав він та додав, що "Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році".

Як зазначив Шмигаль, "митний безвіз" - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

За його словами, також прямо зараз відбувається реалізація проекту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі розмитненню авто через "Дію".

Раніше повідомлялося, що Україну запросили в Конвенцію про процедуру спільного транзиту і Конвенцію про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Рішення Єврокомісії є результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС.

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