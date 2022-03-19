Украина получит от США системы ПВО в ближайшие дни, - Данилов

Уже в ближайшие дни Украина получит от США системы противовоздушной обороны и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что на территории Украины оружие будет через несколько дней.

"Они (США, - ред.) публично объявили. Это будут и "Стингеры", и "Джавелины", и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны", - отметил Данилов.

Напомним, ВСУ просит западных партнеров предоставить Украине советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-25 или западные F-15 и F-16, которые уже были в употреблении.

Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что две эскадрильи (по 12 единиц каждая), помогли бы нам сражаться в небе с российскими оккупантами.

Мы также писали о том, что за сутки 18 марта украинская противовоздушная оборона сбила как минимум 12 воздушных целей российских военных.

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