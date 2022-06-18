Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер, - Монастырский

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника позволит обезвреживать взрывоопасные предметы в условиях плохой видимости.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир всеукраинского телемарафона.

"Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны. Там, где велись боевые действия, будет продолжительное разминирование. Речь идет, например, о специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична", – отметил глава МВД.