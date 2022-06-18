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Україна може отримати підводні дрони для розмінування рік та озер, - Монастирський

Дрони можуть допомагати розміновувати водойми (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка дозволить знешкоджувати вибухонебезпечні предмети в умовах поганої видимості.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Всеукраїнського телемарафону.

"Мушу сказати, що більшість водойм сьогодні небезпечні. Там, де велися бойові дії, буде тривале розмінування. Йдеться, наприклад, про спеціальні підводні дрони для розмінування. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, колег з Євросоюзу – вони нам будуть допомагати і командами, які будуть приїжджати з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування, але вона дуже специфічна", – зазначив глава МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує план Б на випадок продовження російської блокади ЗЕРНОВИХ портів. Зокрема, з підготовки резервних потужностей для зберігання зерна.

При цьому турецька сторона вже пропонує організувати вивезення по Чорному морю без розмінування портів.

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