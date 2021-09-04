Украина получит партию Javelin от США уже в этом году, - Кулеба
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина уже в этом году получит партию бронебойных систем Javelin. Ее передадут в рамках военной помощи США.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба.
В то же время, он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.
"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.
Ранее сообщалось, что новая помощь США включать поставки Javelin в Украину.
РБК-Украина писало, что США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов.