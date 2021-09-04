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Україна отримає партію Javelin від США вже цього року, - Кулеба

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Субота 04 вересня 2021 11:00
Україна отримає партію Javelin від США вже цього року, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.

РБК-Україна писало, що США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів.

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