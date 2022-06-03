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Когда Украина получит оружие в достаточном количестве: ответ Подоляка

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Киев, Пятница 03 июня 2022 20:06
Когда Украина получит оружие в достаточном количестве: ответ Подоляка Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украина получит необходимое оружие в достаточном количестве для массированного контрнаступления в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне.

"Когда мы получим все необходимое оружие в достаточном количестве? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны", - отметил он.

По его словам, сегодня на отдельных направлениях тоже идет контрнаступление.

"Но когда мы получим, все, что нужно, это будет интенсифицировано. И ВСУ смогут доказать России, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может получить первое тяжелое оружие из Германии уже в конце июня.

Кроме того, накануне Словакия анонсировала передачу очередной партии оружия для Украины.

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