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Коли Україна отримає зброю в достатній кількості: відповідь Подоляка

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 20:06
Коли Україна отримає зброю в достатній кількості: відповідь Подоляка Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна отримає необхідну зброю в достатній кількості для масованого контрнаступу найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні.

"Коли ми отримаємо всю необхідну зброю в достатній кількості? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку", - зазначив він.

За його словами, сьогодні на окремих напрямках теж йде контрнаступ.

"Але коли ми отримаємо, все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І ЗСУ зможуть довести Росії, що "друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може отримати перша важка зброя з Німеччини вже в кінці червня.

Крім того, напередодні Словаччина анонсувала передачу чергової партії зброї для України.

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