Коли Україна отримає зброю в достатній кількості: відповідь Подоляка
Україна отримає необхідну зброю в достатній кількості для масованого контрнаступу найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні.
"Коли ми отримаємо всю необхідну зброю в достатній кількості? Найближчим часом. І ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку", - зазначив він.
За його словами, сьогодні на окремих напрямках теж йде контрнаступ.
"Але коли ми отримаємо, все, що потрібно, це буде інтенсифіковано. І ЗСУ зможуть довести Росії, що "друга армія" знаходиться в іншій географічній точці планети", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може отримати перша важка зброя з Німеччини вже в кінці червня.
Крім того, напередодні Словаччина анонсувала передачу чергової партії зброї для України.
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