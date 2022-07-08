Украина получит новые дальнобойные боеприпасы высокой точности, - Пентагон

Отметим, пакет состоит из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, а также тысячи боеприпасов к гаубицам.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, эти снаряды являются "новым типом" 155-мм боеприпасов для гаубиц, которые были поставлены в Украину ранее. Речь идет о гаубицах M777.

При этом он отказался раскрыть название снарядов из соображения безопасности. Но уточнил, что они повысят способность Украины наносить удары по российским военным объектам.

Газета The New York Times отмечает, что это могут быть снаряды M982 Excalibur, которые наводятся по GPS, бьют на 40 км с допустимым отклонением на 1,8 м, или M1156 тоже с наведением по GPS, но с отклонением до 15 м на расстоянии 27-28 км.

Представитель Пентагона также отметил, что точность будет более высокой, чем у стандартных снарядов, которые на сегодня применяют Вооруженные силы Украины. Предполагается, что они будут расходоваться с меньшей скоростью, чем 5000-6000 стандартных артиллерийских боеприпасов в день.

"Украинцы просили о большей точности, и HIMARS - не предел того, что США могут предоставить им в плане точности", - добавил он.