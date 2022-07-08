Україна отримає нові далекобійні боєприпаси високої точності, - Пентагон

Зазначимо, пакет складається з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, а також тисячі боєприпасів до гаубиць.

За словами високопоставленого представника Пентагону, ці снаряди є "новим типом" 155-мм боєприпасів для гаубиць, які були поставлені в Україну раніше. Йдеться про гаубиці M777.

При цьому він відмовився розкрити назву снарядів з міркування безпеки. Але уточнив, що вони підвищать здатність України завдавати ударів по російських військових об'єктах.

Газета The New York Times зазначає, що це можуть бути снаряди M982 Excalibur, які наводяться за GPS, б'ють на 40 км з допустимим відхиленням на 1,8 м, або M1156 теж з наведенням за GPS, але з відхиленням до 15 м на відстані 27-28 км.

Представник Пентагону також зазначив, що точність буде вищою, ніж у стандартних снарядів, які на сьогодні застосовують Збройні сили України. Передбачається, що вони будуть витрачатися з меншою швидкістю, ніж 5000-6000 стандартних артилерійських боєприпасів на день.

"Українці просили про більшу точність, і HIMARS - не межа того, що США можуть надати їм в плані точності", - додав він.