Украина получит медоборудование от Японии на 1,4 млн долларов

Фото: встреча японской и украинской делегаций (mil.gov.ua)

Медоборудование получат госпитали в трех городах

Украина получит медицинского оборудования от Японии на 1,4 млн долларов. Его получат военные госпитали в Харькове, Львове и Ирпене.

Об этом сказал посол Японии в Украине Такаши Кураи во время встречи с министром обороны Андреем Тараном, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в городах Харьков, Львов и Ирпень на сумму 1,4 млн долларов США и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала", - говорится в сообщении.

По словам Тарана, после поставки этого медоборудования от Японии, общая помощь от страны в медицинской отрасли может составить в целом 4 млн долларов.

"Это является существенным вкладом в обеспечение обороноспособности Украины путем сохранения жизней и здоровья украинских военнослужащих. Министерство обороны чрезвычайно ценит такой шаг правительства Японии", - сказал министр.

Напомним, в апреле Япония должна была передать Украине партию препарата для борьбы с коронавирусом.

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Автор: Максим Зайченко