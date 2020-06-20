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Україна отримає медобладнання від Японії на 1,4 млн доларів

Новини » Суспільство     20.06.2020 - 12:59
Україна отримає медобладнання від Японії на 1,4 млн доларів
Фото: зустріч японської та української делегацій (mil.gov.ua)

Медобладнання отримають госпіталі у трьох містах

Україна отримає медичного обладнання від Японії на 1,4 млн доларів. Його отримають військові госпіталі у Харкові, Львові та Ірпені.

Про це сказав посол Японії в Україні Такаші Кураі під час зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном, передає прес-служба оборонного відомства.

"Через представництво ООН в Україні до кінця 2020 року планується поставити чергову партію медичного обладнання в госпіталі у містах Харків, Львів та Ірпінь на суму 1,4 млн доларів США та забезпечити відповідну професійну підготовку медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

За словами Тарана, після поставки цього медобладнання від Японії, загальна допомога від країни в медичній галузі може скласти в цілому 4 млн доларів.

"Це є істотним внеском у забезпечення обороноздатності України шляхом збереження життя і здоров'я українських військовослужбовців. Міністерство оборони надзвичайно цінує такий крок уряду Японії", - сказав міністр.

Нагадаємо, у квітні Японія повинна була передати Україні партію препарату для боротьби з коронавірусом.

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Автор: Максим Зайченко

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