Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов .

Сообщается, что сегодня Кабинет министров принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро.

"Денежные средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет). Проценты за использование кредита не начисляются", - говорится в сообщении.