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Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро

Фото: Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту (kmu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на 200 млн євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочки погашення кредиту терміном 7,5 років). Відсотки за використання кредиту не нараховуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз остаточно погодив виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Україна має отримати ці гроші до кінця липня.

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