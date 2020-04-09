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Україна отримає ще 320 тисяч таблеток препарату для лікування COVID-19

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 15:28
Україна отримає ще 320 тисяч таблеток препарату для лікування COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Цих таблеток вистачить для лікування 22 тисяч хворих

Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток препарату для симптоматичного лікування хворих коронавірусом COVID-19. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в Telegram.

Повідомляється, що даний препарат містить діючу речовину гідроксихлорохін, яке застосовують при лікуванні від коронавіруса. Такої кількості вистачить для лікування 22 тисяч хворих.

"Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 і застосовується для пацієнтів з тяжким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів. Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями", - повідомили в Моз.

Нагадаємо, 3 квітня в регіони України повинні були відправити 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Ще 750 упаковок залишилися в Києві для швидкого реагування.

Також РБК-Україна писало, що Японія передасть Україні партію препарату фавипиравир, який нібито полегшує перебіг захворювання коронавірусом. Зараз проводяться клінічні дослідження щодо ефективності лікування COVID-19 даним препаратом.

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Новини України лекарстваМаксим СтепановКоронавірус
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