Украина получит дополнительно свыше 350 млн долларов от Канады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Сообщается, что сумма льготного кредита будет увеличена на 351 млрд долларов - до 1,131 млрд. Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Отметим, 17 июня от Канады поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалентно 0,773 млрд долларов США) кредита на льготных условиях. Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых.