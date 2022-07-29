UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит дополнительно свыше 350 млн долларов от Канады

Фото: Кабмин привлек дополнительный кредит от Канады (kmu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины одобрил привлечение свыше 350 млн долларов льготного кредита от Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сумма льготного кредита будет увеличена на 351 млрд долларов - до 1,131 млрд. Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Отметим, 17 июня от Канады поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалентно 0,773 млрд долларов США) кредита на льготных условиях. Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро. Деньги пойдут на заработные платы для учителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныКанада