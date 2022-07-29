Україна отримає додатково понад 350 млн доларів від Канади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Повідомляється, що сума пільгового кредиту буде збільшена на 351 млрд доларів - до 1,131 млрд.кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних витрат, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Зазначимо, 17 червня від Канади надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалентно 0,773 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах. Термін погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.